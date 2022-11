PTIT BAL CREOLE DE NOEL Saint-Martin-de-Londres Saint-Martin-de-Londres Catégories d’évènement: Hérault

Samedi 17 Décembre 2022 à 21h00

Saint-Martin-de-Londres à la Salle des Rencontres Concert Pié Levé & Mix Tropical

Buvette et restauration

PAF 5€/2€ PTIT BAL CREOLE DE NOEL

PAF 5€/2€ +33 4 67 55 00 10 ASSOCIATION FABULES

