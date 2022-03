P’tit bal Abbaye de Corbigny,Corbigny (58), 15 avril 2022, .

P’tit bal

Abbaye de Corbigny, Corbigny (58), le vendredi 15 avril à 20:00

Les P’tit bal de Corbigny avec les musiciens de En-Cas Danse sont un moment de danse et de musique à mi chemin entre le bal et l’atelier. On danse, on revise ou on apprend. Il y en a pour tous les niveaux. Et surtout on se rencontre et on oublie un moment nos soucis Gratuit pour les adhérents, 2 € pour non adhérents *source : événement [P’tit bal](https://agendatrad.org/e/36015) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

2 €

organisé par En cas Danse

Abbaye de Corbigny, 6, Rue de l'Abbaye, 58800 Corbigny, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:00:00 2022-04-15T00:00:00