P’tit bal 9,Place de l’Hôtel de ville,Corbigny (58)

P’tit bal 9,Place de l’Hôtel de ville,Corbigny (58), 20 mai 2022, . P’tit bal

9, Place de l’Hôtel de ville, Corbigny (58), le vendredi 20 mai à 20:00

P’tit bal du vendredi animé par les muiciens de En-Cas Danse. De 20 h à 22 h à la mairie de Corbigny *source : événement [P’tit bal](https://agendatrad.org/e/36384) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

2 € pour les non adhérents

organisé par En cas Danse 9,Place de l’Hôtel de ville,Corbigny (58) 9, Place de l’Hôtel de ville, 58800 Corbigny, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T00:00:00

Détails Autres Lieu 9,Place de l'Hôtel de ville,Corbigny (58) Adresse 9, Place de l'Hôtel de ville, 58800 Corbigny, France lieuville 9,Place de l'Hôtel de ville,Corbigny (58)

9,Place de l'Hôtel de ville,Corbigny (58) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//