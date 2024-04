P’tit Atelier Little IO à l’Opéra-Comique Opéra Comique Paris, mercredi 17 avril 2024.

Le mercredi 17 avril 2024

de 16h00 à 17h00

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans. payant

Nous proposons un atelier culturel pour vos enfants : un atelier découverte sur le thème de l’opéra Archipel(s), un opéra créé par et pour la Maîtrise Populaire de l’Opéra-Comique.

Autour du spectacle Archipel(s)

À l’Opéra-Comique, nous pensons qu’il n’y a pas d’âge pour découvrir l’art de l’opéra, seulement des manières de l’appréhender.

En partenariat avec Little io, nous vous proposons les P’tits

Ateliers Little IO, une histoire contée et la découverte d’une œuvre du

répertoire de l’Opéra-Comique : un joyeux atelier en famille !

Opéra Comique Place Boieldieu 75002

Contact : https://www.opera-comique.com/fr/spectacles/p-tits-ateliers-little-io billetterie@opera-comique.com https://billetterie.opera-comique.com/selection/event/seat?perfId=10229140108049&productId=10229140107341&lang=fr&_gl=1*1axxgr0*_gcl_au*MTI3Njc5NTQ2Ny4xNzA1OTEzODE1

little io