Escape Game au P’tea Bonheur P’tea Bonheur Guérande, 28 octobre 2023, Guérande.

Escape Game au P’tea Bonheur Samedi 28 octobre, 15h00 P’tea Bonheur Tarif unique: 20

Avec L’echapestbelle et sur le thème de la magie, venez vous défier en famille ou entre amis.

Par équipe de 2 à 4 personnes.

Durée de la partie 20/30 min.

P’tea Bonheur 36 rue Saint-Michel, Intra-muros 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 88 94 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ptea-bonheur.business.site/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/escape-game-au-p-tea-bonheur-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T15:00:00+02:00 – 2023-10-28T18:00:00+02:00

2023-10-28T15:00:00+02:00 – 2023-10-28T18:00:00+02:00

LOISIRS Y|PTEABONHEURGUERANDE|ESCAPEGAMEGUER2023