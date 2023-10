Atelier parent-enfant – Bracelet élastique P’tea Bonheur Guérande, 26 octobre 2023, Guérande.

Création d’un bracelet élastique sur le thème des 4 maisons magiques.

Avec Les bijoux D’Hoapili : lesbijouxdhoapili@gmail.com

Atelier parent enfant.

8 duos par créneau.

P'tea Bonheur 36 rue Saint-Michel, Intra-muros 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T14:30:00+02:00 – 2023-10-26T15:30:00+02:00

2023-10-26T16:00:00+02:00 – 2023-10-26T17:00:00+02:00

CULTURE LOISIRS