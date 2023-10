Atelier parent-enfant – Décoration de biscuits d’Halloween P’tea Bonheur Guérande, 25 octobre 2023, Guérande.

Atelier parent-enfant – Décoration de biscuits d’Halloween 25 et 27 octobre P’tea Bonheur

Venez décorer vos biscuits pour Halloween !

Atelier parent-enfant. 8 duos par créneau.

P’tea Bonheur 36 rue Saint-Michel, Intra-muros 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 88 94 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ptea-bonheur.business.site/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-parent-enfant-decoration-de-biscuits-d-halloween-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T14:30:00+02:00 – 2023-10-25T16:00:00+02:00

2023-10-27T16:30:00+02:00 – 2023-10-27T18:00:00+02:00

CULTURE LOISIRS