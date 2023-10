Atelier décoration d’un cupcake – Saveurs d’octobre P’tea Biscuit Herbignac, 25 octobre 2023, Herbignac.

Atelier décoration d’un cupcake – Saveurs d’octobre Mercredi 25 octobre, 15h00, 16h30 P’tea Biscuit Atelier: 5

Dans le cadre des saveurs d’octobre nous vous proposons un atelier de **décoration de cupcake.

L’atelier pâtisserie-chocolaterie :**

A l’occasion d’Haloween, les enfants participeront à la réalisation d’un décor chocolat animée par Adélaïde ainsi qu’à la décoration d’un cup cake, animée par Angélique. Tous repartiront avec leur création.

Le salon de thé sera ouvert pour les accompagnants.

Durée :

1h00

Maximum : 6 enfants

Informations et réservations :

Par téléphone au 02 40 15 49 57

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise.

P'tea Biscuit 26 Bd de Brière 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T15:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:00:00+02:00

2023-10-25T16:30:00+02:00 – 2023-10-25T17:30:00+02:00

