Venez nombreux à l’**Espace Mouillères** de **Lons le Saunier** le **samedi 9 avril 2022** pour un moment convivial de danses et de musique Trad **Stage de Jig** le matin de 9h30 à 13h repas tiré du sac **Bal** l’après midi avec **Fred Sonnery, Toum’Va et les Soufflets de Bise**. *source : événement [P’Tea bal Folk](https://agendatrad.org/e/36174) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

organisé par Alonsenfolk

