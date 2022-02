Psymind invite Hadra | Spécial 20 Years Tour Edition Marseille 2e Arrondissement, 5 mars 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Psymind invite Hadra | Spécial 20 Years Tour Edition Dock des Suds 12 rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement

2022-03-05 22:00:00 22:00:00 – 2022-03-05 Dock des Suds 12 rue Urbain V

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

20 35 Pour le grand retour de la Psymind au Dock des Suds, Les Merry Pranksters invitent l’association Hadra pour célébrer son 20e anniversaire à l’occasion d’une Edition spécaile 20 Years Tour !



Une édition qui mettra à l’honneur les artistes historiques des labels Hadra Records et Hadra Altervision Records, et qui vous apportera un petit bout du Hadra Trance Festival dans la cité phocéenne.



L’univers futuriste de Psymind se combinera aux créations psychédéliques de l’association Hadra avec trois scènes et trois expériences différentes : artistes, décorateur·rice·s, scénographes, ingés sons et lumières se réunissent pour mettre en commun leurs compétences et proposer un show visuel et auditif à la hauteur de cet anniversaire !



Programmation

3 scènes 3 univers



• Progressive / Full On

Ajja | Mad Maxx | Tristan | Ritmo | Oddwave vs Kokmok | Miss TeKiX & Oïkia | Hypnotic Peafowl | M.N.G & Neutronique



• Psychedelique/Dark

Chromatec | Sator Arepo | Ingrained Instincts | Shotu | Radikal Moodz | Dr Fractal | Gina | G-Alien



• Psytechno & Alternative

Binome | Difaz vs Smooth Criminal | Rise | L-Xir | Meelk | Tilda



Expositions

Hadra : 20 ans d’Histoire

Léo Crémonèse Art : Digit Alternatif

Edition spéciale : Psymind x Hadra

A l’occasion des 20 ans de l’association Hadra.

