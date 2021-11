PSYMIND invite HADRA | Spécial 20 Years Tour Edition dock des suds, 15 janvier 2022, Marseille.

PSYMIND invite HADRA | Spécial 20 Years Tour Edition

dock des suds, le samedi 15 janvier 2022 à 21:00

Pour le grand retour de la Psymind au Dock des Suds, Les Merry Pralksters invitent l’association Hadra pour célébrer son 20ème anniversaire à l’occasion d’une Édition spéciale 20 years tour ! Une édition qui mettra à l’honneur les artistes historiques des labels Hadra Records et Hadra Altervision Records, et qui vous apportera un petit bout du Hadra Trance Festival dans la cité phocéenne. L’univers futuriste de Psymind se combinera aux créations psychédéliques de l’association Hadra avec trois scènes et trois expériences différentes : artistes, décorateurs, scénographes, ingés sons et lumières se réunissent pour mettre en commun leur compétence et proposé un show visuel et auditif à la hauteur de cet anniversaire ! 3Scènes 3 univers PROGRESSIVE/FULL ON PSYCHEDELIQUE/DARK PSYTECHNO & ALTERNATIVE FULL DECOS – MAPPING & SHOW LIGHT VILLAGE DE STANDS – PERFORMANCES – EXPO Programmation à venir… Profitez des préventes au TARIF CONFIANCE : des places à prix réduit disponibles uniquement a͟v͟a͟n͟t͟ la découverte de la programmation ! __ Billeterie : [https://bit.ly/shotgun-psymind-hadra](https://bit.ly/shotgun-psymind-hadra) ► TARIF CONFIANCE : 20€ (+frais de loc) ► PHASE 1 : 25€ (+ frais de loc) ► PHASE 2: 30€ (+frais de loc) TARIF SUR PLACE : 35€ (sous réserve de places disponibles) _ L’accès à l’événement se fait sur la présentation d’un pass sanitaire valide avec : – un QR code scannable (un test PCR/antigénique négatif datant de moins de 72h – OU un certificat de vaccination complète datant de J+7 pour les vaccins à 2 doses / J+28 pour les vaccins à dose unique / J+7 pour les personnes ayant eu un antécédent de Covid-19 – OU un certificat de rétablissement de la Covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois). Lors des soirées électro, selon la réglementation en vigueur : L’accès au Dock des Suds est interdit aux moins de 16 ans. Les mineurs ayant entre 16 et 18 ans ne peuvent entrer dans l’enceinte du Dock des Suds qu’accompagnés d’une personne majeure. Une pièce d’identité sera obligatoirement demandée à l’entrée

De 22 à 37€

♫♫♫

dock des suds 12 RUE URBAIN V, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T21:00:00 2022-01-15T08:00:00