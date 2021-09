Les Pennes-Mirabeau jas'rod Bouches-du-Rhône, Les Pennes-Mirabeau PSYKUP + ZE GRAN ZEFT + SUNBEAM OVERDRIVE jas’rod Les Pennes-Mirabeau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

TENTACLES INDUSTRIES en accord avec HEXAGON BOOKING AGENCY Présente *************************** PSYKUP France – Les Amis de L’Autruche [https://www.facebook.com/Psykup](https://www.facebook.com/Psykup) + ZE GRAN ZEFT France – Indie [https://www.facebook.com/ZeGranZeft](https://www.facebook.com/ZeGranZeft) + SUNBEAM OVERDRIVE France – Tentacles Industries [https://www.facebook.com/Sunbeamoverdrive](https://www.facebook.com/Sunbeamoverdrive) ******************************* VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021 @ 20H00 LE JAS’ ROD @ MARSEILLE / LES PENNES MIRABEAU 1506 Avenue Paul Brutus, Les Cadeneaux 13170 Les-Pennes-Mirabeau ******************************** INFOLINE : [tentacles.industries@gmail.com](mailto:tentacles.industries@gmail.com) EVENT FACEBOOK : [https://www.facebook.com/events/395356988200302](https://www.facebook.com/events/395356988200302) ******************************** 16 Euros en préventes + frais de loc [https://tentaclesindustries.bigcartel.com/…/shows-tickets](https://tentaclesindustries.bigcartel.com/…/shows-tickets) [https://web.digitick.com/psykup-ze-gran-zeft-sunbeam](https://web.digitick.com/psykup-ze-gran-zeft-sunbeam)… 20 Euros sur place. Billetterie aux couleurs du show disponible au guichet. ******************************** [https://www.facebook.com/tentaclesindustries](https://www.facebook.com/tentaclesindustries) [https://www.instagram.com/tentaclesindustries](https://www.instagram.com/tentaclesindustries) [https://www.facebook.com/badtasteconceptstore](https://www.facebook.com/badtasteconceptstore) [https://www.instagram.com/bad_taste_concept_store](https://www.instagram.com/bad_taste_concept_store) [https://www.jasrod.fr](https://www.jasrod.fr) [https://www.facebook.com/JasRod-151776724896259](https://www.facebook.com/JasRod-151776724896259)

