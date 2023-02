PSYKUP + THE BUTCHER’S RODEO + THE AMSTERDAM RED LIGHT DISTR L’EMPREINTE, 10 février 2023, SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX.

GRAND PARIS SUD – REGIE L’EMPREINTE (L-R-22-5045) PRESENTE : ce concert. Hors modes, hors normes, les cinq musiciens de Psykup ont toujours cultivé l’iconoclasme, dégommant les clichés avec humour, cool attitude et détermination. Ils ont marqué plusieurs générations, réunissant à la même table aussi bien Primus et Pantera que Strapping Young Lad et Alice In Chains. Après 5 ans d’absence, le groupe de metal français The Butcher’s Rodeo, revient avec un nouvel album plus personnel que jamais et écrit en français : HAINE. Préparez vous pour le prochain rodéo dans le pit ! Puissant. Mélodique. Tendue. Sincère. Agressif. Voilà ce qui qualifie le mieux THE AMSTERDAM RED LIGHT DISTRICT ! Influencé par des groupes tels que Refused, Fever 333, Raised Fist ou Stray From The Path, TARLD sont principalement inspirés par le siècle des Lumières, centrés sur l’idée que la raison est la première source d’autorité et de légitimité, et prônent des idéaux tels que la liberté, le progrès, la tolérance ou la fraternité. RER D : Gare du Nord, Châtelet, Gare de Lyon > direction Melun via Combs-la-Ville arrêt Savigny-le-Temple. Le parking de la gare RER est l’endroit parfait pour stationner votre beau carrosseAccès personnes à mobilité réduite : 01 64 41 70 25

L’EMPREINTE SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX 301 AVENUE DE L’EUROPE 77547

