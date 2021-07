Psycyclette 2021 unafam, 6 septembre 2021-6 septembre 2021, Paris.

Psycyclette 2021

du lundi 6 septembre au lundi 13 septembre à unafam

Du 6 au 13 septembre 2021, l’Unafam organise la 7e édition de Psycyclette. Psycyclette, c’est une randonnée cyclotouriste de plus de 1000 km contre les idées reçues et un défi audacieux : traverser la France à vélo en faisant participer des personnes vivant avec des troubles psychiques, des soignants, des bénévoles de l’Unafam et des cyclotouristes avertis. Plus de 100 « psycyclistes » iront à la rencontre des habitants de chaque ville traversée, afin de parler de leur initiative et de briser les tabous sur les maladies psychiques à travers des manifestations festives. **2 grands objectifs** * Pour les personnes vivant avec des troubles psychiques : leur permettre de faire du sport et de participer, en fonction de leurs possibilités physiques, à la totalité ou à une partie du parcours, encadrés par des professionnels du domaine de la psychiatrie et/ou accompagnés par un proche. * Pour le grand public : échanger sur la santé mentale, informer sur l’accompagnement des personnes vivant avec des troubles et/ou un handicap psychiques et lutter contre la stigmatisation **2 parcours** Départ : 6/09 – Le Mont-Saint-Michel Arrivées : 9/09 – Tours / 13/09 – Toulouse (31) **8 jours, 13 villes traversées** 6/09 : Rennes (35), Fougères (35) 7/09 : Riaillé (44), Laval (53) 8/09 : La Roche-sur-Yon (85), Le Mans (72) 9/09 : La Rochelle (17), Tours (37) 10/09 : Saint-Genis-de-Saintonge (17) 11/09 : Saint-Antoine-de-Breuilh (24) 12/09 : Agen (47) 13/09 : Toulouse (31)

