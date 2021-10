Paris CNAFC Paris Psychologie homme/femme, des repères pour communiquer (en ligne) CNAFC Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le parcours ———– **Pour les 18-25 ans** Tu veux comprendre – en chrétien – le monde qui t’entoure ? Tu veux prendre ta place dans la société dès aujourd’hui ? Les AFC Jeunes t’offrent un cycle de conférences et des rencontres tout au long de l’année 2021-2022. Cycle de conférence en visio un lundi par mois, de 20h30 à 22h, sur Zoom. [Plus d’infos](https://www.afc-france.org/afc-jeunes/). La conférence du 8 novembre ————————— La conférence du lundi 8 novembre sera donnée par Edith, conseillère conjugale et familiale, et Laurent Berlizot : **Psychologie homme/femme, des repères pour communiquer** Lien de la visio sur [inscription](https://www.helloasso.com/associations/cnafc/evenements/cycle-de-formation-afc-jeunes-2021-2022)

Sur inscription – gratuit – en ligne (Zoom)

