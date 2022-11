Psyché de Molière, Lully, Quinault et Corneille, Quelques Fragments…, 6 décembre 2022, .

Psyché de Molière, Lully, Quinault et Corneille, Quelques Fragments…



2022-12-06 – 2022-12-06

création réunissant une équipe formée d’élèves comédiens, chanteurs et musiciens du Conservatoire Darius Milhaud.



L’œuvre choisie, Psyché, fut lors de sa création, le 17 janvier 1671 par Molière, Lully, Quinault et Corneille, un vrai travail d’équipe, fait « à la va-vite » dans un calendrier un peu forcé où chacun a collaboré avec les autres : Molière a construit le canevas et écrit en vers le début de l’œuvre et les premières scènes, aidé ensuite par Corneille qui a écrit en vers toutes les autres scènes en quinze jours. Lully a fait la musique, et Quinault a composé les airs chantés. Les acteurs de la troupe de Molière jouaient les personnages, en particulier le jeune Baron dans le rôle de l’Amour et Armande Béjart, femme de Molière, dans le rôle de Psyché. Quant aux chanteurs et musiciens dirigés par Lully et Quinault, ils ont construit la partie musicale dans un temps particulièrement court.

C’est ainsi, que depuis toujours, fonctionne le monde du théâtre, l’art dramatique, l’opéra, le spectacle, les représentations et réflexions sur le monde et ses multiples chimères : un travail d’équipe se construisant au fur et à mesure, et le plus souvent, dans l’urgence.



La représentation durait alors cinq heures. Ici nous n’en donnerons que quelques fragments. Nous nous attellerons, poursuivant la mission de transmission et de recherche pédagogique d’un conservatoire, à la création d’une suite d’extraits à partir de l’œuvre musicale et théâtrale de Psyché, donnant lieu à un spectacle d’une heure et quart mêlant musique, chant et scènes de théâtre et réunissant ainsi nos élèves comédiens, musiciens et chanteurs sur un même plateau, sous la direction de Monique Zanetti, Isabelle Lusignan et Alice Mora.



● Les élèves des classes d’Art dramatique et de Chant musique ancienne

● Monique Zanetti – professeure de Chant lyrique, département musique ancienne

● Isabelle Lusignan – professeure d’Art dramatique

● Alice Mora – professeure d’Art dramatique.

Célébration par une soirée musicale et théâtrale, des 400 années nous séparant de la naissance de Molière en janvier 1622. Ce sera une création réunissant une équipe formée d’élèves comédiens, chanteurs et musiciens du Conservatoire Darius Milhaud.

