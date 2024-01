Psy’Apéro 17 by Level Up Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, samedi 17 février 2024.

Psy’Apéro 17 by Level Up Le Molotov Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Molotov avec Psy’Apéro #17 by Level Up.

Premier Apéro de l’année 2024 ! On se retrouve au Bar Le Molotov pour la 17e édition des Psy’Apéros !



Au programme PsyTechno to HiTech jusqu’à 01h30 avec l’équipe Level Up !!



Vous retrouverez Bonne Mine, Joe Wake, Genderfluid, Rasohm et le duo Fractal Deglingos pour vous secouer jusqu’à 01h30.



A très vite pour de nouvelles aventures psychédéliques !



Psy Techno / Dark Prog / Psytrance / Forest / Dark Psy / Hitech EUR.

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17



L’événement Psy’Apéro 17 by Level Up Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-23 par Ville de Marseille