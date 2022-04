Psy’Apéro #11 “Aliens are back” by Level UP Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

PSY’APERO #11 BY LEVEL UP ALIENS ARE BACK ! Après presque deux ans d’absence et un report dû aux contraintes sanitaires Level UP vous présente avec grand plaisir la 11eme édition des Psy’Apero pour commencer cette année 2022 durant laquelle on compte bien vous faire danser à nouveau !! Nous espérons vous voir nombreux à franchir les portes de notre antre marseillaise : Le Molotov ! Aux commandes de cette belle soirée vous retrouverez un Line up 100% LEVEL UP ! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬Psytechno / Psytrance / Full On / Psyché / Forest / Darkpsy / Hi tech ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ►► AKHABA (LEVEL UP / SENOI) Dj Set Psytechno ►► JOE WAKE (LEVEL UP): Dj Set Full on/Psyché ►► GENDER FLUID (LEVEL UP) Dj set Forest ►► RASOHM(LEVEL UP / TANTRA): Dj Set Forest ►► REGULUS MADNESS VS SYNESTHESIA (LEVEL UP) Dj Set Darkpsy/Hi Tech ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ► 20.00pm-01.45am Déco TBA Petit PAF Bar Sortie Libre PAF: ► 5€ pour les non adhérents. ► 3€ pour les adhérents (sur présentation de la Carte de membre). LIEU : Le Molotov 3, Place Paul Cézanne 13006 Marseille ► Carte de membre : La cotisation de 2€ à l’association est obligatoire et valable 1 an, elle vous permettra de participer à nos prochains évènements à prix réduit, conservez la précieusement. La CB ne sera pas acceptée à l’entrée ! Pensez à prendre de la monnaie. ♫♫♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

