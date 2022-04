PSY, SEX AND FUN

Comme dans tous les couples, Léo et Léa connaissent des hauts et des bas et décident d'aller consulter un psy. Seulement voilà : que se passe-t-il quand le psy tombe amoureux de sa patiente ?! Une comédie hilarante et riche en rebondissements, pour laquelle il vous est interdit de raconter la fin à vos amis !! Prix du meilleur auteur pour cette comédie drôlissime et surprenante… Comment faire quand le psy qui est censé sauver votre couple fait tout pour le détruire ?!

Durée : 1h15 Comme dans tous les couples, Léo et Léa connaissent des hauts et des bas et décident d’aller consulter un psy. Seulement voilà : que se passe-t-il quand le psy tombe amoureux de sa patiente ?! Une comédie hilarante et riche en rebondissements, pour laquelle il vous est interdit de raconter la fin à vos amis !! dernière mise à jour : 2022-04-08 par

