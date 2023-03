Psy , Sex And Fun CAFE-THEATRE DES 3T TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Psy , Sex And Fun CAFE-THEATRE DES 3T, 24 avril 2023, TOULOUSE. Psy , Sex And Fun CAFE-THEATRE DES 3T. Un spectacle à la date du 2023-04-24 à 20:00 (2023-04-15 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros. Une comédie à 3 personnages de Sacha Judaszko et Vincent Leroy. Mise en scène Gérard Pinter. L’histoire : Comme dans tous les couples, Léo et Léa connaissent des hauts et des bas et décident d’aller consulter un psy. Seulement voilà : que se passe-t-il quand le psy tombe amoureux de sa patiente ?! Une comédie hilarante et riche en rebondissements pour laquelle il vous est interdit de raconter la fin à vos amis !! Sacha Judaszko, Vincent Leroy, Gérard Pinter Votre billet est ici CAFE-THEATRE DES 3T TOULOUSE 40 RUE GABRIEL PERI Haute-Garonne Une comédie à 3 personnages de Sacha Judaszko et Vincent Leroy. Mise en scène Gérard Pinter. L’histoire : Comme dans tous les couples, Léo et Léa connaissent des hauts et des bas et décident d’aller consulter un psy. Seulement voilà : que se passe-t-il quand le psy tombe amoureux de sa patiente ?! Une comédie hilarante et riche en rebondissements pour laquelle il vous est interdit de raconter la fin à vos amis !! .27.2 EUR27.2. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu CAFE-THEATRE DES 3T Adresse 40 RUE GABRIEL PERI Ville TOULOUSE Departement Haute-Garonne Lieu Ville CAFE-THEATRE DES 3T TOULOUSE

CAFE-THEATRE DES 3T TOULOUSE Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Psy , Sex And Fun CAFE-THEATRE DES 3T 2023-04-24 was last modified: by Psy , Sex And Fun CAFE-THEATRE DES 3T CAFE-THEATRE DES 3T 24 avril 2023 CAFE-THEATRE DES 3T TOULOUSE

TOULOUSE Haute-Garonne