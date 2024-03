PSY, SEX AND FUN – PSY SEX FUN CAFE THEATRE DES 3T Toulouse, samedi 1 juin 2024.

Une comédie à 3 personnages de Sacha Judaszko et Vincent Leroy. Mise en scène Gérard Pinter.L’histoire:Comme dans tous les couples, Léo et Léa connaissent des hauts et des bas et décident d’aller consulter un psy. Seulement voilà : que se passe-t-il quand le psy tombe amoureux de sa patiente ?! Une comédie hilarante et riche en rebondissements pour laquelle il vous est interdit de raconter la fin à vos amis !!

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-06-01 à 18:45

CAFE THEATRE DES 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31