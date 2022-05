PSSST !!! Une pêche à pied à Locquirec ? Locquirec Locquirec Catégories d’évènement: Finistère

Locquirec

PSSST !!! Une pêche à pied à Locquirec ? Locquirec, 19 juillet 2022, Locquirec.

2022-07-19 – 2022-07-19

Locquirec Finistère Avec Guillaume, animateur environnement, faites vous petits et découvrez ces petites bêtes qui sont à vos pieds… Entre amis ou en famille, prenez plaisir à comprendre un estran parmi d’autres, une faune et une flore exceptionnelle qui recèlent bien des secrets. – Tarif : 5 euros / Gratuit pour les enfants de 10 ans et moins.

– Réservation auprès de l’office de tourisme de Locquirec ou sur la billetterie en ligne.

– Les bottes ou sandales méduses sont recommandées (ou des chaussures ne craignant pas l’eau de mer). Pas de tongs ni de claquettes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous munir d’un petit seau et d’une épuisette.

