Session de 3 ateliers de danses de bal musette. PSP Paris, 4 octobre 2023, Paris.

Session de 3 ateliers de danses de bal musette. 4 – 18 octobre, les mercredis PSP un atelier 12 €, les trois : 30 €.

Les danses de bal musette à Alésia

Dans le cadre des Mercredis d’Alésia nous vous proposons une session de 3 ateliers de danses de bal musette.

Ces ateliers auront lieu les 4, 11 et 18 octobre 2023 de 20h30 à 22H30 à proximité du métro Alésia Paris 14.

Nous verrons les principaux éléments de guidage et les bases des principales danses pratiquées dans les bals musette et les bals rétro : marche, paso-doble, tango, foxtrot, java, valse, boléro

Plus d’informations : https://paribal.fr/les-mercredis-dalesia-2023-2024/

Lien pour s’inscrire : https://forms.gle/AKLFhAtytyzonWhXA

PSP 5 rue du Moulin Vert, 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T20:30:00+02:00 – 2023-10-04T22:30:00+02:00

2023-10-18T20:30:00+02:00 – 2023-10-18T22:30:00+02:00

