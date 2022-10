PSIRC / DESPRÉS DE TOT – LA PELICULA

2022-10-15 – 2022-10-15 La Pelicula (le film) c’est l’histoire d’une communauté qui décide de s’installer dans un marécage, motivée par l’utopie de créer un mode de vie alternatif. Dirigés par une famille d’artistes, ils résistent aux périls du monde extérieur en proposant du cinéma en plein air, des spectacles de cirque et des rencontres intellectuelles. Un événement soudain fait tout s’arrêter. Seront-ils capables de survivre ? Un épisode d’une saga très sympathique et douloureuse. Que serions-nous au milieu d’un terrain vague, plein de poussière et de perruques, de ferraille et de chaussures, de lunettes de soleil et de l’écho d’un opéra qui se répète ? dernière mise à jour : 2022-10-05 par

