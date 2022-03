PSC1 – Formation Prévention et Secours Civique de Niveau 1 UNASS Loire-Atlantique (Formation – Secourisme -Solidarité) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 60 € (gratuit pour les ayants-droits et retraités La Poste et Orange) Éligible au E.Pass jeunes A partir de 14 ans Formation Prévention et Secours Civique de Niveau 1 (PSC1)Au programme : Arrêt Cardiaque, malaise et perte de connaissance, traumatisme, brûlures et plaies, hémorragies, étouffement, protection et alerte. Cette formation va vous permettre d’apprendre à réagir face à différentes situations de la vie quotidienne et de pouvoir sauver des vies ! N’attendez pas qu’il soit trop tard pour agir, alors venez vous formez avec nous. Public : à partir de 14 ans UNASS Loire-Atlantique (Formation – Secourisme -Solidarité) adresse1} Nantes 44300

