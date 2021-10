Paris Locaux de l'UFOLEP île de France, Paris PSC1 : 7 heures pour apprendre à sauver des vies Locaux de l’UFOLEP Paris Catégories d’évènement: île de France

PSC1 : 7 heures pour apprendre à sauver des vies
Le samedi 23 octobre 2021

La Formation PSC1 permet à toute personne d’acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours. Tout au long de la session, vous alternerez entre échanges théoriques, apprentissages pratiques et mises en situation. Cette formation initiale peut être accompagnée chaque année d’une remise à niveau dans le cadre d’une formation continue. Un certificat de compétences est délivré, suivant l’arrêté du 16 novembre 2011, aux personnes ayant participé activement à l’ensemble de cette session. Ce certificat est reconnu par les services de l’Etat. Événements -> Autre événement Locaux de l’UFOLEP 167 boulevard de la Villette Paris 75010 Contact : https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922 Événements -> Autre événement

