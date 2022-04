PSC1 28/04 Jeunes du quartier Salle verte – 38 Breil, 28 avril 2022, Nantes.

PSC1 28/04 Jeunes du quartier

Salle verte – 38 Breil, le jeudi 28 avril à 08:30

Dans le cadre du dispositif Revel’acteurs, nous organisons une session de PSC1 à la salle verte du 38 rue du Breil le 28 avril de 8h à 18h. A l’issue de la journée, le diplôme du PSC1 sera restitué. Cette session comporte 10 places et est ouverte à des jeunes de 16 à 25 ans, qui ne sont présentement ni en situation d’emploi ou de scolarisation et issus des QPV. Bon à savoir : La session est également ouverte aux jeunes en situation irrégulière (pas de titre de séjour etc). N’hésitez pas à me contacter si vous avez des jeunes à inscrire… On ne va pas avoir trop de mal à remplir les 10 places. Quelqu’un de notre équipe sera présent à cette journée pour faire du lien avec les jeunes, et disponible pour aller les chercher aux alentours pour les moins autonomes. A bientôt, Wendy LIBAERT Animatrice Accoord Projet Révél’acteurs 06.66.27.82.08

Sur inscription

Dispositif Revel’acteurs

Salle verte – 38 Breil 38 rue du Breil Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T08:30:00 2022-04-28T18:00:00