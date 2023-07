Prytanée national militaire Prytanée National Militaire- La Flèche La Flèche, 16 septembre 2023, La Flèche.

Le Prytanée national militaire est l’un des six lycées de la Défense française. Une institution éducative est fondée en 1604 par le roi Henri IV et confiée aux jésuites dans le but d’« instruire la jeunesse et la rendre amoureuse des sciences, de l’honneur et de la vertu, pour être capable de servir au public »

L’accès sera autorisé dans les cours d’honneur, la bibliothèque, l’église Saint-Louis, les cours intérieures, le vestibule d’honneur, le couloir des généraux, la section équestre militaire, le musée du souvenir, l’Espace Taupenot et l’Espace Guillaumat.

Exposition des peintres aux armées à l’occasion des 400 ans d’existence

Bibliothèque : exposition sur le thème « Le sport, de l’hygiène à la préparation militaire », de 15h à 17h

Démonstration de maréchalerie à la section équestre

Eglise Saint-Louis : visite commentée (durée 30mn) par l’association Les Amis de l’église Saint-Louis – Le samedi et dimanche à 14h30 et 16h

Présentation du pendule de Foucault (45 min). Limité à 30 personnes – Samedi et dimanche à 17h

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

