Genève Urgence Disk Records Genève Prune / gva / pop Urgence Disk Records Genève Catégorie d’évènement: Genève

Prune / gva / pop Urgence Disk Records, 10 novembre 2021, Genève. Prune / gva / pop

Urgence Disk Records, le mercredi 10 novembre à 18:30

“Ecrire des chansons dans un monde où il fait bon d’écrire des chansons pour le simple plaisir d’écrire des chansons. De la promenade-pop au rock anti-voyage, Prune fait du sur place pour aller plus loin. Poésie brumeuse et fleurie, un peu de soleil, un peu d’hiver. Un concert, des amplis à lampes, quel bonheur.” -Page FB: [https://www.facebook.com/prune.grenadine/?ref=pages_you_manage](https://www.facebook.com/prune.grenadine/?ref=pages_you_manage) -Pour écouter: [https://open.spotify.com/artist/7wMZz0TNUTAYUSn7GQWBG7](https://open.spotify.com/artist/7wMZz0TNUTAYUSn7GQWBG7)… -Notre dernière vidéo: [https://youtu.be/UkEcsZBG1lo](https://youtu.be/UkEcsZBG1lo)

Prix Libre pour les artistes

“Ecrire des chansons dans un monde où il fait bon d’écrire des chansons pour le simple plaisir d’écrire des chansons Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T18:30:00 2021-11-10T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Urgence Disk Records Adresse 4 place des volontaires 1204 Genève Ville Genève lieuville Urgence Disk Records Genève