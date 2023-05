Course vtt – 12h non stop, 6 mai 2023, .

12h non stop – VTT de pruines. Ouvert à tous VTT et VTTAE. Equipes de 4 en relais. Nombre de tours calculés par transpondeur..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-12 . EUR.

Pruines 12320 Aveyron Occitanie



12h non stop – VTT de pruines. Open to all mountain bikes and ATVs. Teams of 4 in relay. Number of laps calculated by transponder.

12h non stop – VTT de pruines. Abierto a todas las bicicletas de montaña y ATV. Equipos de 4 en relevos. Número de vueltas calculado por transpondedor.

12 Uhr nonstop – VTT de pruines. Offen für alle Mountainbikes und VTTAE. 4er-Teams in Staffelform. Anzahl der Runden wird per Transponder berechnet.

