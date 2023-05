MUSÉE DES MÉTIERS D’ANTAN Lieu-dit Les Briques, 20 mai 2023, Pruillé-l'Éguillé.

Musée des Métiers d’ Antan. Exposition collection tabatières.

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 18:00:00. EUR.

Lieu-dit Les Briques

Pruillé-l’Éguillé 72150 Sarthe Pays de la Loire



Museum of the Trades of Yesteryear. Exhibition of snuffboxes

Museo de los Oficios de Antaño. Exposición de tabaqueras

Museum der Handwerke von Antan. Ausstellung Sammlung von Schnupftabakdosen

Mise à jour le 2023-04-13 par eSPRIT Pays de la Loire