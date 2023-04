La Tragédie de Carmen Opéra [ Festival de Saint-Céré ] Château de Castelnau-Bretenoux, 9 août 2023, Prudhomat.

Il y a Carmen, le célèbre opéra de bizet, et il y a la tragédie de Carmen, version resserrée et saisissante imaginée par Marius Constant et Jean-Claude Carrière, qui tire la quintessence de l’histoire ensorcelante bohémienne. Renouvelant le mythe de Prosper Mérimée, la Tragédie de Carmen nous entraîne dans cette » foudroyante et fascinante chevauchée du côté de la mort ». Cette adaptation propose une lecture dramaturgique et musicale très personnelle des pages de Bizet, mais aussi des textes de Mérimée et , plus largement, de la notion même de tragédie. Elle reprend les grands airs de la partition et les agence dans un ordre qui renouvelle notre appréhension de l’œuvre en nous étonnant. Elle aligne le temps musical sur un temps thépatral resseré, accroît l’urgence dramatique du récit et accélère l’enchainement des situations. Des choix radicaux assumés qui nous proposent de renouveler notre expérience du mythe de Carmen.

2023-08-09 à 22:00:00 ; fin : 2023-08-09 23:30:00. 38 EUR.

Château de Castelnau-Bretenoux

Prudhomat 46130 Lot Occitanie



There is Carmen, Bizet’s famous opera, and there is the Tragedy of Carmen, a tight and gripping version imagined by Marius Constant and Jean-Claude Carrière, which draws the quintessence of the bewitching Bohemian story. Renewing the myth of Prosper Mérimée, the Tragedy of Carmen takes us into this « lightning and fascinating ride on the side of death ». This adaptation offers a very personal dramaturgical and musical reading of Bizet’s pages, but also of Mérimée’s texts and, more broadly, of the very notion of tragedy. It takes the great arias of the score and arranges them in an order that renews our apprehension of the work by surprising us. She aligns the musical time on a tightened theatrical time, increases the dramatic urgency of the story and accelerates the sequence of situations. Radical choices assumed which propose to us to renew our experience of the myth of Carmen

Existe Carmen, la célebre ópera de Bizet, y existe la Tragedia de Carmen, una versión ajustada y apasionante imaginada por Marius Constant y Jean-Claude Carrière, que extrae la quintaesencia de la hechizante historia bohemia. Renovando el mito de Prosper Mérimée, la Tragedia de Carmen nos lleva en un « viaje relámpago y fascinante al lado de la muerte ». Esta adaptación ofrece una lectura dramatúrgica y musical muy personal de las páginas de Bizet, pero también de los textos de Mérimée y, más ampliamente, de la noción misma de tragedia. Toma las grandes arias de la partitura y las dispone en un orden que renueva nuestra aprehensión de la obra sorprendiéndonos. Alinea el tiempo musical con un tiempo teatral más ajustado, aumenta la urgencia dramática de la historia y acelera la secuencia de las situaciones. Son elecciones radicales que nos ofrecen una nueva experiencia del mito de Carmen

Es gibt Carmen, die berühmte Oper von Bizet, und es gibt die Tragödie von Carmen, eine von Marius Constant und Jean-Claude Carrière erdachte, gestraffte und packende Version, die die Quintessenz der bezaubernden böhmischen Geschichte herausarbeitet. Die Tragödie der Carmen, die den Mythos von Prosper Mérimée erneuert, nimmt uns mit auf diesen « fulminanten und faszinierenden Ritt auf der Seite des Todes ». Diese Bearbeitung bietet eine sehr persönliche dramaturgische und musikalische Interpretation von Bizets Stücken, aber auch von Mérimées Texten und dem Begriff der Tragödie im weiteren Sinne. Sie greift die großen Melodien der Partitur auf und bringt sie in eine Reihenfolge, die unser Verständnis des Werkes erneuert und uns in Erstaunen versetzt. Sie richtet die musikalische Zeit an einer straffen dramatischen Zeit aus, erhöht die dramatische Dringlichkeit der Erzählung und beschleunigt die Abfolge der Situationen. Radikale Entscheidungen, die uns vorschlagen, den Mythos von Carmen neu zu erleben

