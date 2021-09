Prudence – Rock School Barbey Rock School Barbey, 11 octobre 2021, Bordeaux.

Prudence – Rock School Barbey

Rock School Barbey, le lundi 11 octobre à 20:30

**PRUDENCE** ———— Elle était le visage et la voix de **The Dø**. La franco-finlandaise **Olivia Merilahti** renaît avec **Prudence**, projet solo à l’univers futuriste. Avec son timbre cristallin et sa vision artistique audacieuse comme armes de conviction massive, elle a su rallier à ses côtés des collaborateurs de haut vol. Ensemble, ils ont dessiné une **pop électronique aérienne** et conquérante, capable de rivaliser avec l’arsenal des Anglo-Saxons **Sia**, **Drake** ou **The** **Weeknd**. **Prudence** évolue dans la ville comme au ciel, urbaine et céleste.

20€ (Prévente) / 23€ (Sur place)

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-11T20:30:00 2021-10-11T23:30:00