Prudence en concert à La Manufacture à Saint-Quentin

Saint-Quentin

Prudence en concert à La Manufacture à Saint-Quentin Saint-Quentin, 9 décembre 2021, Saint-Quentin.

2021-12-09 20:00:00 – 2021-12-09 22:30:00

Saint-Quentin Aisne 5 Prudence en concert à La Manufacture à Saint-Quentin !

Avec en première partie la talentueuse Gustine.

Jeudi 9 décembre à 20 heures.

Tarif : 10€/5€.

