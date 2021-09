Prudence + Dynah La CLEF, 10 décembre 2021, Saint-Germain-en-Laye.

Prudence + Dynah

La CLEF, le vendredi 10 décembre à 20:30

Moitié du duo The Dø pendant plus de 10 ans, Olivia Merilahti est de retour sous le nom de **Prudence**. Sur son premier album, intitulé “Beginnings”, sorti en mai 2021 (RCA), elle se montre inspirée par les pionnières des machines synthétiques, Suzanne Ciani en tête, mais aussi par Kraftwerk, Sia, Drake ou Hans Zimmer. Accueillie ici fin mai en résidence, entourée d’une équipe exclusivement féminine, nous avons eu la chance d’assister aux premières lumières de son spectacle : moins prudente que volontaire, portée par un amour de la pop sous toutes ses formes et une volonté de retranscrire l’air du temps, Prudence nous entraîne au cœur de son cosmos intérieur. [www.facebook.com/soundofprudence](http://www.facebook.com/soundofprudence) [[https://youtu.be/PQuoUmstsrY](https://youtu.be/PQuoUmstsrY)](https://youtu.be/PQuoUmstsrY) **Dynah**, nouveau costume pop taillé sur mesure pour la musicienne Melody Linhart. Venue de contrées acoustiques, jazz soul folk, la chanteuse 6 en duo avec Manon Iattoni – fait “Page blanche” – du nom de son premier single – et entame une nouvelle épopée musicale, cette fois en français et portée par une électro-pop parfois minimaliste ; telle une rencontre entre Clara Luciani et James Blake. [www.dynah.fr](http://www.dynah.fr) [[https://youtu.be/rHsV4fqlye0](https://youtu.be/rHsV4fqlye0)](https://youtu.be/rHsV4fqlye0)

16€ plein / 13€ réduit / 9€ adhérents CLEF

Des voix envoûtantes, des mélodies célestes, voyage intersidéral garanti !

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T23:30:00