Proxima Centauri & Ensemble du PESMD « Focus » Rocher de Palmer, 5 mai 2022, Cenon.

Les ensembles Proxima Centauri et E-MEX-Ensemble se retrouvent pour un concert évènement scénographié et mis en lumière mêlant les écritures musicales d’aujourd’hui aux nouvelles technologies. Sur scène, dix musiciennes et musiciens délivrent des propositions artistiques inattendues et nous plongent dans un univers sonore et visuel unique. L’occasion de découvrir en création mondiale les nouvelles oeuvres du compositeur argentin Martin Matalon, du français Didier Rotella, de l’espagnol Voro Garcia et de la franco-suisse Mio Chareteau.

Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 5€ / Offre carte jeune Bordeaux métropole : 1 place achetée = 1 place offerte

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T20:30:00 2022-05-05T22:30:00