Proxemities Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher

Proxemities, 17 mars 2023, Bourges . Proxemities La Box, Ensa Bourges Cher

2023-03-17 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-15 18:00:00 18:00:00 Bourges

Cher “Proxemities” est un mot-valise de deux termes existants : “proximité” – un état de proximité ou d’intimité – et “proxémie” – une branche des sciences sociales qui s’intéresse à l’expérience humaine au sens large et à l’utilisation de l’espace. Une exposition proposée par Patricia Couvet et Alicja Melzacka. la.box@ensa-bourges.fr +33 6 07 62 63 38 Proxemities

Bourges

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse La Box, Ensa Bourges Cher Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville Bourges

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges /

Proxemities 2023-03-17 was last modified: by Proxemities Bourges 17 mars 2023 bourges cher Ensa Bourges Cher La Box

Bourges Cher