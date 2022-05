PROX’AVENTURE Thionville, 18 mai 2022, Thionville.

PROX’AVENTURE Parking derrière Puzzle 1 Place André Malraux Thionville

2022-05-18 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-18 18:00:00 18:00:00 Parking derrière Puzzle 1 Place André Malraux

Thionville Moselle

Les objectifs du PROX’ Aventure sont de créer du lien social entre la populatio et la police, l’armée, les pompiers….de modifier les comportements réciproques, de déconstruire les stéréotypes et de promouvoir la citoyenneté et les valeurs de la République. Il s’agit de l’implantation d’un village citoyen avec différents stands sportifs (escalade, boxe, foot, laser Game) et de structures de droit commun, police nationale, municipale, pompiers, citéline, sécurité routière……. Une après-midi sportive et citoyenne encadrée par des policiers bénévoles en lien avec les objectifs de la municipalité et des acteurs locaux engagés, tels que la Prévention Spécialisée, les clubs sportifs, les centres sociaux…. nUn stand gestes barrières sera animé par des jeunes de différents centres sociaux de Thionville. nà partir de 8ans

puzzle@mairie-thionville.fr +33 3 82 80 17 30 https://www.thionville.fr/fr/evenement/prox-aventure

Parking derrière Puzzle 1 Place André Malraux Thionville

dernière mise à jour : 2022-05-14 par