VA Y AVOIR DU SPORT | Escalade, foot, rugby, boxe, parcours d’obstacles : 3 rendez-vous incroyables pour les enfants et adolescents, filles et garçons,pour faire le plein de sensations fortes ! Encadré et animé par des policiers bénévoles, ce rendez-vous sportif est aussi l’occasion de s’initier aux gestes de premiers secours et aux techniques d’intervention des policiers _ Espace d’information sur les métiers de la police et sur le recrutement _ 13h > 19h Samedi 7 août > cité Gabriel Péri Mercredi 18 août > cité des Cosmonautes Samedi 28 août > square Diderot GRATUIT ? Votre programme de l’été à Saint-Denis : [https://saint-denis.fr/bel-ete-2021](https://saint-denis.fr/bel-ete-2021)

Entrée libre

