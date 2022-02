Prov’om Sigonce Sigonce Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Sigonce

Prov’om Sigonce, 19 février 2022, Sigonce. Prov’om Sigonce

2022-02-19 09:00:00 09:00:00 – 2022-02-20 14:30:00 14:30:00

Sigonce Alpes de Haute-Provence Sigonce EUR 10 30 Le Prov’om est un meeting international de course d’orientation qui aura lieu du 17 au 20 février. Les 19 et 20 février les compétitions se dérouleront à Sigonce. L’activité est ouverte à tous grâce à des circuits « découverte » sylvie.jussian9@gmail.com +33 6 06 06 06 06 http://provom.fr/ Sigonce

dernière mise à jour : 2022-02-10 par Office de tourisme intercommunal Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Sigonce Autres Lieu Sigonce Adresse Ville Sigonce lieuville Sigonce Departement Alpes de Haute-Provence

Sigonce Sigonce Alpes de Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sigonce/

Prov’om Sigonce 2022-02-19 was last modified: by Prov’om Sigonce Sigonce 19 février 2022 Alpes-de-Haute-Provence Sigonce

Sigonce Alpes de Haute-Provence