PROVOCK SESSION #29 Après près de deux ans sans concert, nous sommes de retour pour une reprise qui s’annonce explosive ! ——————————————- – 22h30 : Fabulous Sheep – 21h15 : Jim Younger’s Spirit – 20h : Guest ——————————————- PAF : 8 € / Cotisation : 2 € –> Restauration sur place (pizzas) dès 19h –> Parking gratuit Rens : 06 09 88 15 73 / [association.provock@gmail.com](mailto:association.provock@gmail.com)

8€ + adhésion annuelle 2€

♫♫♫ Les Arcades avenue Gaston Berger, chemin du coton rouge 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2021-12-04T19:00:00 2021-12-04T23:59:00

