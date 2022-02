« Provins, une histoire de Cœur » – Exposition de photographies Provins Provins Catégories d’évènement: Provins

Seine-et-Marne

« Provins, une histoire de Cœur » – Exposition de photographies Provins, 1 avril 2022, Provins. « Provins, une histoire de Cœur » – Exposition de photographies Prieuré Saint-Ayoul 1 Cour des Bénédictins Provins

2022-04-01 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-30 18:00:00 18:00:00 Prieuré Saint-Ayoul 1 Cour des Bénédictins

Provins Seine-et-Marne Provins Seine-et-Marne Île-de-France Venez découvrir les plus belles photographies de Jean-François Bénard, passionné par le patrimoine de sa belle cité médiévale, exposées dans un lieu exceptionnel ! info@provins.net +33 1 64 60 26 26 https://www.provins.net/ Prieuré Saint-Ayoul 1 Cour des Bénédictins Provins

Provins Seine-et-Marne