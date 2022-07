Provins et les Foires de Champagne – Exposition Provins, 17 septembre 2022, Provins.

Provins et les Foires de Champagne – Exposition

2022-09-17 12:00:00 12:00:00 – 2022-11-13 17:30:00 17:30:00

Venez découvrir une exposition inédite et très complète intitulée « Provins et les Foires de Champagne, des origines à l’inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial » !

musee@mairie-provins.fr +33 1 64 01 40 19 https://www.provins.net/

