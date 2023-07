Voyage d’étude : Expérience Patient et Innovation en santé – Vision franco-québecoise Province de Québec, 27 novembre 2023, .

Voyage d’étude : Expérience Patient et Innovation en santé – Vision franco-québecoise 27 novembre – 1 décembre Province de Québec Sur inscription

Nous avons le plaisir de vous annoncer, du 27 novembre au 1 décembre 2023, la deuxième édition du Voyage d’étude consacré à l’Innovation en santé au Québec.

Cette mission, axée sur l’Expérience Patient, se décline selon les thématiques suivantes :

Partenariat Patient et innovation collaborative

Expérience soignant et attractivité

Value Based Healthcare

Données de santé, IA

Ce voyage construit par Kura en partenariat avec Québec Vitae, l’Institut TransMedTech, Health Factory, Telos, le Digital Pharma Lab, Skepsos et Manager Santé, permettra de faciliter les rencontres entre les directions d’hôpitaux et startups francaises et les acteurs de santé de Québec et Montréal.

Au programme sur place :

Visites :

CHU de Québec et Nouveau Complexe Hospitalier

CHU de Montréal et Pôle d’innovation et d’intelligence artificielle en santé

CHU de Sainte Justine

Hôpital Général Juif

Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et autres établissements de références

Centres de recherche

Incubateurs et tiers-lieux

Participation au FISQ, cocktails et rencontres B2B

Tables rondes entre directions d’établissements sanitaires

Formations innovation collaborative et ateliers « Patient Journey »

Pour vous, en tant que représentant d’établissement sanitaire ou médico-social, ce voyage d’étude sera donc l’occasion de vous approprier les meilleures pratiques de ces établissements, de vous former aux méthodes d’innovation collaborative comme le design thinking et d’établir des synergies avec les acteurs canadiens, et les poursuivre sur du long terme.

Province de Québec Québec Québec [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/LEX-QC-2023-INFOS »}, {« type »: « email », « value »: « learningexpedition@kura-sante.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « +33661878525 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-27T14:00:00+01:00 – 2023-11-28T02:00:00+01:00

2023-12-01T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T02:00:00+01:00

expérience patient santé

kura santé