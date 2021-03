Beirut Beyrouth Beirut Proverbes francophones à Beyrouth Beyrouth Beirut Catégorie d’évènement: Beirut

Beyrouth, ville détruite après la terrible explosion au port, sera « bombardée » par des proverbes pour lever l’esprit. Beyrouth Beyrouth Beirut Beirut

