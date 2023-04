FÊTE DU PRINTEMPS Avenue Léopold Humbert, 14 mai 2023, Provenchères-et-Colroy.

Vide-greniers des particuliers et marché des professionels. Animation organisée par la Société des Fêtes de Colroy-la-Grande. Buvette et restauration sur place – présence du food truck Chez Alex.. Tout public

Dimanche 2023-05-14 à 06:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. 0 EUR.

Avenue Léopold Humbert

Provenchères-et-Colroy 88490 Vosges Grand Est



Garage sale of the private individuals and market of the professionals. Animation organized by the Society of the Festivals of Colroy-la-Grande. Refreshments and food on the spot – presence of the food truck Chez Alex.

Venta de garaje para particulares y mercado profesional. Animación organizada por la Société des Fêtes de Colroy-la-Grande. Refrescos y comida in situ – presencia del food truck Chez Alex.

Flohmarkt für Privatpersonen und Markt für Gewerbetreibende. Organisiert von der Société des Fêtes de Colroy-la-Grande. Getränke und Speisen vor Ort – Foodtruck Chez Alex.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES