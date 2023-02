PROVENCE RUGBY – SAISON 2022/2023 STADE MAURICE-DAVID, 10 février 2023, AIX EN PROVENCE.

PROVENCE RUGBY – SAISON 2022/2023 STADE MAURICE-DAVID. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 19:30 (2023-02-10 au ). Tarif : 13.0 à 25.0 euros.

PROVENCE RUGBYPro D2 – Saison 2022/2023Date et heure sous reserve de modification par la LNR.L’achat de ce billet est un engagement sur un match et non sur une séance.Aucun remboursement ne sera effectué pour cause de report. Provence Rugby

Votre billet est ici

STADE MAURICE-DAVID AIX EN PROVENCE 20 AVENUE MARCEL PAGNOL Bouches-du-Rhone

PROVENCE RUGBY

Pro D2 – Saison 2022/2023

Date et heure sous reserve de modification par la LNR.

L’achat de ce billet est un engagement sur un match et non sur une séance.

Aucun remboursement ne sera effectué pour cause de report..13.0 EUR13.0.

Votre billet est ici