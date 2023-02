Provence Prestige, le salon de l’art de vivre en Provence Palais des Congrès d’Arles Arles Catégories d’Évènement: Arles

Provence Prestige, le salon de l'art de vivre en Provence
Palais des Congrès d'Arles, Arles

2023-11-23 – 2023-11-27

Palais des Congrès d'Arles
Avenue 1ère Division Française
Arles

Bouches-du-Rhone Les affiches à l’effigie d’un taureau et d’un flamant rose, animaux emblématiques du territoire, donnent le ton du SALON PROVENCE PRESTIGE : une porte ouverte sur la Provence vivante.

Grâce à ses 150 artisans, fabricants et producteurs régionaux réunis au Palais des Congrès d’Arles, c’est bien le savoirfaire et les traditions locales qui seront à l’honneur pendant 5 jours, autour de 4 principaux secteurs d’activités : la Gastronomie, la Mode, la Maison & Décoration ainsi que la Culture & les Loisirs.

De quoi redonner goût à la rencontre et à la convivialité, dans le respect des règles sanitaires, en faisant rayonner toute la richesse de la Provence avant les fêtes de fin d’année mais pas que, le savoir-faire national s’invitant sur cette édition avec une dizaine d’exposants d’autres régions. Le salon de l’art de vivre en Provence. Durant 5 jours, venez découvrir le savoir-faire d’exposants. Artisanat, gastronomie & loisirs: un rendez-vous magique pour préparer vos fêtes de fin d’année. http://www.provenceprestige.com/ Palais des Congrès d’Arles Avenue 1ère Division Française Arles

