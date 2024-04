Provence et Traditions Port-de-Bouc, dimanche 4 août 2024.

Provence et Traditions Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône

« Marché Provençal » dans le cadre de la manifestation Provence et Traditions du 4 août 2024.

Un joli marché tout en couleurs et en saveurs, où seront proposés des productions, des créations et des articles emblématiques de la Provence.

Plusieurs animations provençales seront inscrites au programme Concert du groupe Bandura, concours d’aïoli, démonstrations de Joutes provençales, défilé de fanfare, costumes et danses traditionnelles… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 09:00:00

fin : 2024-08-04 18:00:00

Cours Landrivon

Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cgonzalez@portdebouc-tourisme.fr

