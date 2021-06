Paris Centre Paris Anim' Annie Fratellini ex Villiot Rapée Paris « PROUST ET LA POLITIQUE » Centre Paris Anim’ Annie Fratellini ex Villiot Rapée Paris Catégorie d’évènement: Paris

« PROUST ET LA POLITIQUE » Centre Paris Anim’ Annie Fratellini ex Villiot Rapée, 24 juin 2021-24 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 24 juin 2021

de 19h à 21h

gratuit

MARCEL PROUST ET LA POLITIQUE : UNE CONSCIENCE FRANCAISE – Présentation du livre et rencontre avec l’auteur Marcel Proust fut pendant longtemps et à tort considéré comme un écrivain des souvenirs d’enfance, préoccupé uniquement d’esthétique et peintre de la bourgeoisie et de l’aristocratie. Ce livre nous ouvre une porte sur l’homme qui s’est dressé contre les scandales de la IIIe République, contre la persécution de Dreyfus, contre celle des homosexuels, contre l’anticléricalisme, contre le bourrage de crâne pendant la guerre, contre les prémices du fascisme,… on pourra donc découvrir les nombreuses perspectives et les différentes facettes de l’attitude de Proust devant l’évolution de la Société française, devant l’influence de la Presse, des Salons. Ses positions contre l’antisémitisme, l’homophobie, le nationalisme, le chauvinisme, l’intolérance, la misogynie sont d’une étonnante actualité et sortent l’auteur de son image d’ « écrivain du passé ». Le livre a gagné le Prix 2020 de la Fondation Édouard Bonnefous – Institut de France, attribué sur proposition de la section Morale et Sociologie. — L’auteur, Gérard Desanges, est issu d’une famille d’enseignants. Après des études au lycée Claude Bernard et à la Sorbonne, il s’engagea dans une double direction : la responsabilité de la formation dans les assurances et la poursuite de travaux littéraires autour de Marcel Proust. — Sur place, dans le respect des règles sanitaires et des gestes barrières. Gratuit, places limitées, inscription obligatoire : villiot@claje.asso.fr / 01.43.40.52.14 Animations -> Lecture / Rencontre Centre Paris Anim’ Annie Fratellini ex Villiot Rapée 36 quai de la Rapée Paris 75012

1, 14 : Gare de Lyon (286m) 5 : Quai de la Rapée (373m) 24 – 57 – 61 – 63 – 71 – 72 – 77 – 87 – 215 A : Gare de Lyon

Contact :Centre Paris Anim’ Annie Fratellini ex Villiot-Rapée 01 43 40 52 14 villiot@claje.asso.fr https://www.claje.asso.fr/ https://www.facebook.com/Centre-Villiot-144374122243557/ 0143405214 villiot@claje.asso.fr Animations -> Lecture / Rencontre Solidaire;Les Nuits;Insolite;Étudiants

Date complète :

2021-06-24T19:00:00+02:00_2021-06-24T21:00:00+02:00

JT

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre Paris Anim' Annie Fratellini ex Villiot Rapée Adresse 36 quai de la Rapée Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Annie Fratellini ex Villiot Rapée Paris